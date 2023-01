ஏவுகணை மழை.. கடும் கோபத்தில் ரஷ்யா.. பெரிதாகும் சண்டை? உக்ரைனுக்கு உதவ தயராகும் அமெரிக்கா

Washington

oi-Mani Singh S

வாஷிங்டன்: உக்ரைன் தாக்குதலில் தங்கள் நாட்டு ராணுவ வீரர்கள் 89 பேர் கொல்லப்பட்டதால் ரஷ்யா கடும் கோபம் அடைந்துள்ளது. இதனால், உக்ரைன் மீதான தாக்குதலை முழு வீச்சில் முன்னெடுக்க ரஷ்யா முனைப்பு காட்டும் என்பதால் ஆயுத உதவி வழங்க வேண்டும் என்று உக்ரைன் அதிபர் அமெரிக்கா மற்றும் மேற்கத்திய நட்பு நாடுகளிடம் கோரிக்கை விடுத்து இருந்தார். இந்த நிலையில், உக்ரைனுக்கு ஆயுதங்கள் வழங்குவது குறித்து பரிசீலிப்பதாக அமெரிக்க அதிபர் ஜோ பைடன் தெரிவித்துள்ளார்.

அமெரிக்கா தலைமையிலான நேட்டோ ராணுவ கூட்டமைப்பில் இணைய முன்னாள் சோவியத் யூனியனில் அங்கம் வகித்து தற்போது தனி நாடாக இருக்கும் உக்ரைன் திட்டமிட்டது.

உக்ரைன் நேட்டோ கூட்டமைப்பில் சேருவது நமது பாதுகாப்புக்கு அச்சுறுத்தலாக அமையும் என்று எண்ணிய ரஷ்யா அந்த நாட்டின் மீது போர் தொடுத்தது. கடந்த ஆண்டு பிப்ரவரி மாதம் ரஷ்யா போர் தொடுத்தது. ஏறத்தாழ ஒரு வருடத்தை நெருங்கி விட்ட போதிலும் போர் தற்போது வரை நீடித்து வருகிறது.

உக்ரைன் யுத்தத்தை நிறுத்த விரும்பும் ரஷ்யா.. தைவானை ஆக்கிரமிக்க 39 போர் விமானங்களை பறக்கவிட்ட சீனா

English summary

Russia is furious after the attack in Ukraine that killed 89 of its soldiers. As a result, the President of Ukraine requested the United States and Western allies to provide military assistance as Russia is determined to launch a full-scale attack on Ukraine. In this situation, US President Joe Biden has said that he is considering supplying weapons to Ukraine.