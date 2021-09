இரட்டை கோபுர தாக்குதலில் சவுதிக்கு தொடர்பு? 20ஆண்டுகளுக்கு பின் வெளியாகும் ரகசிய ஆவணம்-பைடன் உத்தரவு

Washington

oi-Vigneshkumar

வாஷிங்டன்: வரும் செப்டம்பர் 11ஆம் தேதியுடன் அமெரிக்காவில் இரட்டை கோபுர தாக்குதல் நடத்தப்பட்டு 20 ஆண்டுகள் நிறைவடையும் நிலையில், இத்தாக்குதல் குறித்த அமெரிக்க அரசின் ரகசிய ஆவணங்களை வெளியிட அதிபர் பைடன் உத்தரவிட்டுள்ளார்.

அமெரிக்காவில் கடந்த 2001ஆம் ஆண்டு செப்டம்பர் மாதம் 11ஆம் தேதி நடைபெற்ற தாக்குதலை அவ்வளவு எளிதாக யாராலும் மறந்துவிட முடியாது.

இடி மின்னலுடன் 9 மாவட்டங்களில் 3 நாட்களுக்கு மழை அடி வெளுக்கும் - நல்ல செய்தி சொன்ன வானிலை மையம்

உலக வல்லரசு நாடாகக் கருதப்படும் அமெரிக்காவில் அல்கொய்தா பயங்கரவாதிகள் இந்தத் தாக்குதலை நடத்தினர். இதில் மூன்றாயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட அப்பாவி பொதுமக்கள் உயிரிழந்தனர்.

English summary

US President Joe Biden ordered the declassification of still-secret documents on the 9/11 terrorist attacks. Nearly 3,000 people were killed by Al-Qaeda on the 9/11 attacks.