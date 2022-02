சிரியாவில் அமெரிக்க நடத்தி அதிரடி ஆப்ரேஷன்! ஐஎஸ்ஐஎஸ் தலைவர் அபு இப்ராஹிம் அல் குரேஷி கொல்லப்பட்டார்

Washington

வாஷிங்டன்: ஐஎஸ்ஐஎஸ் பயங்கரவாத இயக்கத்தின் தலைவர் அபு இப்ராஹிம் அல் ஹாசிமி நேற்றிரவு கொல்லப்பட்டதாக அமெரிக்க அதிபர் ஜோ பைடன் அறிவித்துள்ளார்.

சர்வதேச அளவில் மிக மோசமான பயங்கரவாத இயங்களில் ஒன்றாக இருப்பது ஐஎஸ்ஐஎஸ் பயங்கரவாத இயக்கமாகும். அல்கொய்தா அமைப்பின் வீழ்ச்சிக்குப் பின்னர் ஐஎஸ்ஐஎஸ் சர்வதேச அளவில் ஆபத்தான இயக்கமாக உருவெடுத்தது.

ஈராக்கை மையமாகக் கொண்ட இந்த ஐஎஸ் பயங்கரவாத அமைப்பின் கட்டுப்பாட்டில் சிரியா, இராக் ஆகிய நாடுகளின் சில பகுதிகள் உள்ளன.

President Joe Biden described the death of Islamic State leader Abu Ibrahim al-Hashimi al-Qurashi: IS chief Abu Ibrahim al-Hashimi al-Qurashi blew himself up along with his family during a US raid in Syria.