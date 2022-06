ஒரே நொடி! தடுமாறி கீழே விழுந்த பைடன்.. பதறி அடித்து ஓடி வந்த போலீசார்! ஆனால் கடைசியில் நடந்த சம்பவம்

Washington

oi-Vigneshkumar

வாஷிங்டன்: அமெரிக்க அதிபர் பைடன் தொடர்பான வீடியோ ஒன்று இணையத்தில் இப்போது டிரெண்ங்கில் உள்ளது.

தற்போது அமெரிக்க அதிபராக உள்ளவர் பைடன். ஜனநாயக கட்சி சார்பில் போட்டியிட்ட இவர், கடந்த தேர்தலில் டிரம்பை தோற்கடித்து அதிபரானார்.

அதிபரான போது இவர் பயங்கர மக்கள் ஆதரவு இருந்தது. இருப்பினும், கொரோனா நடவடிக்கைகள் உள்ளிட்ட பல்வேறு காரணங்களால் பைடனுக்கு அமெரிக்காவில் ஆதரவு மளமளவென குறைந்தது.

English summary

US President Joe Biden took a tumble as he was riding his bicycle near his beach home in the state of Delaware: (சைக்கிளில் இருந்து இடறி விழுந்த அிதபர் பைடன்) Joe Biden falls of from bicycle.