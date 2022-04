"நான் ரெடி!" நேரடியாக களத்திற்கு செல்லும் அமெரிக்க அதிபர்! உக்ரைன் போரில் அடுத்து என்ன! பரபர பைடன்

Washington

oi-Vigneshkumar

வாஷிங்டன்: போர் காரணமாக உக்ரைன் கடுமையாகப் பாதிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில், அமெரிக்க அதிபர் பைடன் இது தொடர்பாக சில முக்கிய தகவல்களைத் தெரிவித்துள்ளார்,

உக்ரைன் மீது கடந்த பிப். மாதம் ரஷ்யா முழு வீச்சில் தாக்குதலைத் தொடங்கியது. இந்தப் போர் ஒரு மாதத்திற்கு மேலாகத் தீவிரமாக நடைபெற்று வருகிறது.

இந்த போர் காரணமாக இரு நாட்டு ராணுவங்கள் மட்டுமின்றி பொதுமக்களும் கூட மிகக் கடுமையாகப் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர். பல லட்சம் பேர் தங்கள் இருப்பிடங்களை விட்டும் வெளியேற வேண்டிய சூழல் ஏற்பட்டுள்ளது.

பறந்து வந்த ஏவுகணை! தீக்கிரையாகி மூழ்கிய ரஷ்ய போர்க் கப்பல்! முதன்முறையாக ஒப்புக் கொண்ட ரஷ்யா!

English summary

US President Biden said he is ready to visit war-torn Ukraine in the near future: (உக்ரைன் நாட்டிற்குச் செல்ல தயார் என்கிறார் அமெரிக்க அதிபர் பைடன்) US President Biden latest about Ukraine war.