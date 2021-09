வேக்சின் மட்டும் போட்டிருந்தால் போதும்.. இனி எவ்வித கட்டுப்பாடுகளும் இல்லை.. அமெரிக்கா அதிரடி

Washington

வாஷிங்டன்: வெளிநாட்டுப் பயணிகளுக்கு டிரம்ப் ஆட்சியில் விதிக்கப்பட்ட பெரும்பாலான கட்டுப்பாடுகள் தற்போது நீக்கப்பட்டுள்ளன. அதன்படி இரண்டு டோஸ் வேக்சின் போட்டவர்களும் RT PCR பரிசோதனை செய்தவர்களும் எவ்வித கட்டுப்பாடுகளும் இல்லை என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

கடந்த 1.5 ஆண்டுகளாகவே உலக நாடுகளை மிரட்டி வருவது என்றால் அது கொரோனா வைரஸ் தான். உலகின் எந்த நாட்டிலும் வைரஸ் பாதிப்பு முழுமையாக ஒழிக்கப்படவில்லை.

சில நாடுகள் மட்டுமே தீவிரமான கட்டுப்பாடுகள் மூலம் வைரஸ் பாதிப்பைக் கட்டுக்குள் வந்துள்ளன. இதனால் வெளிநாடுகளிலிருந்து வரும் பயணிகளுக்கு பல்வேறு நாடுகளும் கடுமையான கட்டுப்பாடுகளை விதித்துள்ளன.

