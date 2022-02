ஐக்கிய அரபு அமீரகத்துக்கு போர்க்கப்பல்களை, போர் விமானங்களை அனுப்பும் அமெரிக்கா.. ஏன் தெரியுமா?

Washington

வாஷிங்டன்: ஐக்கிய அரபு அமீரகத்துக்கு உதவும் வகையில் போர்க்கப்பல், போர் விமானங்களை அனுப்ப உள்ளதாக அமெரிக்கா தெரிவித்துள்ளது. ஐக்கிய அரபு அமீரகத்திற்கு அமெரிக்கா துணை நிற்கும் என்று பாதுகாப்புத் துறை அமைச்சர் லாய்டு ஆஸ்டின் கூறியுள்ளார்.

ஏமன் நாட்டில் அரசுப்படைகளுக்கும், ஹவுதி கிளர்ச்சியாளர்களுக்கும் இடையே பல ஆண்டுகளாக மோதல் நடந்து வருகிறது. அரசுப் படைகளுக்கு ஆதரவாக ஐக்கிய அரபு அமீரகம், கத்தார் உள்ளிட்ட நாடுகளின் கூட்டு படைகள் சவுதி அரேபியா தலைமையில் ஹவுதி கிளர்ச்சியாளர்களுக்கு எதிராக அணி திரண்டு நிற்கின்றனர்.

இதனால் ஆத்திரம் அடைந்த ஹவுதி கிளர்ச்சியாளர்கள் கடந்த மாதம் அபுதாபியில் ட்ரோன் மூலம் தாக்குதல் நடத்தினார்கள். அபுதாபி விமான நிலையம் அருகே உள்ள முசாஃபா பகுதியில் உள்ள எண்ணெய் நிறுவனமான ADNOC-யில் ட்ரோன் மூலம் அடுத்தடுத்து தாக்குதல் நடத்தப்பட்டது.

English summary

The United States has said it intends to send warships and Fighter Jets to help the United Arab Emirates. Defense Minister Lloyd Austin has said the United States will support the United Arab Emirates