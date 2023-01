மவுனமாக இருக்கும் ஏலியன்கள்.. பூமியை இன்னும் தொடர்பு கொள்ளாதது ஏன் தெரியுமா.. ஆய்வாளர்கள் விளக்கம்

Washington

oi-Vigneshkumar

வாஷிங்டன்: விண்வெளி துறையில் நாம் ஆய்வுகளைத் தொடர்ந்து தீவிரப்படுத்தி வருகிறோம். பூமிக்கு வெளியே இருக்கும் வேற்று கிரக வாசிகளைத் தொடர்பு கொள்ளவும் முயன்று வருகிறோம். வேற்று கிரகங்களில் வசிக்கும் உயிரினங்களும் இதேபோல தொடர்பு கொள்ள முயல்கிறதா என்பதைப் பார்க்கலாம்.

பூமிக்கு வெளியே எதாவது உயிரினங்கள் உள்ளனவே என்பதே ஆய்வாளர்கள் மத்தியில் இப்போது இருக்கும் மிகப் பெரிய கேள்வியாக உள்ளது. இவ்வளவு பெரிய கேலக்ஸியில் பூமியைத் தவிர நிச்சயம் மற்ற இடங்களிலும் மக்கள் வாழ்வார்கள் என்பதே ஆய்வாளர்களின் கருத்தாகும்.

இந்க ஏலியன்கள் எப்படி இருப்பார்கள்.. மனிதனை விடத் தொழில்நுட்பத்தில் முன்னேறியவர்களா இருப்பார்களா.. பார்க்க நம்மைப் போல இருப்பார்களா.. அல்லது வேறு வகையில் இருப்பார்கள் எனப் பல கேள்விகள் உள்ளன.

English summary

Aliens may be waiting for hing moon position to contact earth: All things to know about Aliens and ETs.