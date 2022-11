ஆன்லைன் காதலனை நம்பி 5000 கிமீ பயணித்த பெண்..உடல் உறுப்புக்காக பீஸ் பீஸாக வெட்டி கொல்லப்பட்ட கொடூரம்

Washington

oi-Mani Singh S

வாஷிங்டன்: ஆன்லைன் காதலனை நம்பி 5 ஆயிரம் கி.மீட்டர் பயணித்த பெண், உடல் உறுப்புக்காக கொலை செய்யப்பட்ட கொடூர சம்பவம் பெரு நாட்டில் நடைபெற்றுள்ளது. ஆன்லைன் நட்புகளை கண்மூடித்தனமாக நம்பினால் எத்தகைய பின்விளைவுகள் ஏற்படும் என்பதை எடுத்துக்காட்டும் வகையில் இந்த சம்பவம் நடந்துள்ளது.

தொலைத்தொடர்புத்துறையின் அபரிமிதமான வளர்ச்சியால் இன்று உலகமே ஒரு உள்ளங்கைக்குள் சுருங்கி விட்டது என்று சொல்லும் அளவுக்கு செல்போனில் அனைத்து தகவல்களும் கிடைக்கின்றன.

இதனால், எத்தனையோ நன்மைகள் உள்ளன. உலகின் எந்த மூலையில் இருந்தாலும் அவர்களுடன் எளிதாக அடுத்த வினாடியே தொலைபேசி மூலமாகவோ.. இணையதளம் வாயிலாகவோ இப்போது தொடர்பு கொள்ள முடிகிறது.

English summary

A brutal incident has taken place in Peru where a woman who traveled 5000 km to rely on an online boyfriend was murdered for her body parts. This incident highlights the consequences of blindly trusting online friendships.