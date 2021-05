உலகம் முழுவதும் கொரோனாவின் பிடியில் சிக்கிய 16.64 கோடி பேர் - 14.72 மீண்டனர்

Washington

oi-Jeyalakshmi C

வாஷிங்டன்: உலகம் முழுவதும் கொரோனாவால் ஒரே நாளில் 6,10,427 பேர் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர். உலக அளவில் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை 16,64,54,364 பேராக அதிகரித்துள்ளது. கொரோனாவில் இருந்து உலகம் முழுவதும் 14,72,16,774 பேர் குணமடைந்துள்ளனர்.

கடந்த இரண்டு ஆண்டுகளாக கொரோனா வைரஸ் உலக மக்களை தனது கைப்பிடிக்குள் வைத்துள்ளது. தடுப்பூசிகள் கண்டு பிடிக்கப்பட்டு பல கோடி பேருக்கு செலுத்தப்பட்ட நிலையிலும் கொரோனாவின் கோரத்தாண்டவத்தை முற்றிலும் ஒழிக்க முடியவில்லை.

கடந்த 24 மணிநேரத்தில் உலகம் முழுவதும் கொரோனாவால் 6,10,427 பேர் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர். இதன் மூலம் உலக அளவில் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை 16,64,54,364 பேராக உயர்ந்துள்ளது. உலகம் முழுவதும் 14,72,16,774 பேர் கொரோனாவில் இருந்து குணமடைந்துள்ளனர்



