புதிய கேஸ்கள் அதிகரிப்பு.. கொரோனா மையமாக மாறுகிறது இந்தோனேஷியா

Washington

oi-Veerakumar

வாஷிங்டன்: உலகளவில் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள் எண்ணிக்கை 19,33,57,384ஆக அதிகரித்துள்ளது. கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டு உயிரிழந்தவர்களின் எண்ணிக்கை 41,50,584 ஆக உயர்ந்துள்ளது.

உலக சுகாதார அமைப்பின் தகவல்படி, இந்தோனேசியாவில் கடந்த வாரம் உலகிலேயே அதிக புதிய கோவிட் நோய்த்தொற்றுகள் பதிவாகியுள்ளன.

உலகின் நான்காவது அதிக மக்கள் தொகை கொண்ட நாடு இந்தோனேஷியா. ஆசியாவின் கொரோனா வைரஸ் புதிய மையமாக இருந்த இந்தியாவை இப்போது இந்தோனேஷியா முந்தியுள்ளது.

உலகெங்கிலும் உள்ள பல நாடுகள் தொடர்ந்து அதிக கேஸ்களை பதிவு செய்வதால், உலகளவில் ஜூலை 12 முதல் 18 வரை 3.4 மில்லியனுக்கும் அதிகமான புதிய கேஸ்கள் பதிவாகியுள்ளதாக WHO தொற்றுநோயியல் அறிக்கை தெரிவித்துள்ளது.

இந்த காலகட்டத்தில் இந்தோனேசியா 350,273 புதிய கேஸ்களுடன் முதலிடத்தில் உள்ளது. இது முந்தைய வாரத்திலிருந்து 44% அதிகரிப்பாகும். அதைத் தொடர்ந்து பிரிட்டன், பிரேசில், இந்தியா மற்றும் அமெரிக்கா உள்ளன.

ஜான்ஸ் ஹாப்கின்ஸ் பல்கலைக்கழகம் தொகுத்த தரவுகளின்படி, இந்தோனேசியா இன்னும் அமெரிக்கா, இந்தியா மற்றும் 11 பிற நாடுகளை விட மொத்த தொற்று எண்ணிக்கை அடிப்படையில் பின்னால்தான் உள்ளது.

அமெரிக்கா 34.22 மில்லியனுக்கும் அதிகமான வழக்குகளைப் பதிவு செய்துள்ளது. அதே நேரத்தில் இந்தியாவில் 31.25 மில்லியனுக்கும் அதிகமான கேஸ்கள் பதிவாகியுள்ளன.

