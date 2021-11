திருப்பத்தூர் திருவிழாவில் சன்னிலியோன்..!? இளைஞர்கள் செயலால் பரபரப்பு

News

திருப்பத்தூர்: திருப்பத்தூர் அருகே நடைபெற்ற கோவில் கும்பாபிஷேக திருவிழாவில் பாலிவுட் கவர்ச்சிப் புயல் சன்னிலியோனுக்கு தியான நிலையில் ப்ளக்ஸ்பேனர் வைத்துள்ள அட்டகாசம் செய்துள்ளனர் அவ்வூர் இளைஞர்கள்.

பாலிவுட்டில் கவர்ச்சி கன்னியாக வலம் வருபவர் சன்னி லியோன். ஒரு காலத்தில் ஆபாசபடங்களை நடித்து வந்தார். தற்போது இந்தியா முழுவதும் மட்டுமல்லாது உலகம் முழுவதும் ரசிகர்களை பெற்றுள்ள அவர் தங்கள் படத்தில் ஒரு காட்சியிலாவது நடித்துவிட வேண்டும் என நினைக்காத தயாரிப்பாளர்களும் இயக்குனர்களும் தற்போது வரை இல்லை.

ஆபாசபட உலகிற்கு வருவதற்கு முன்னர் நர்சிங் படிப்பை முடித்து இருந்தவர் எனக் கூறினால் பலர் நம்பவே மாட்டார்கள். திரைப்படங்களில் கலக்குவது மட்டுமல்லாமல் தனது இன்ஸ்டாகிராம் பக்கத்திலும் அவ்வப்போது ஹாட்டான புகைப்படங்களையும் வீடியோக்களையும் வெளியிட்டு ரசிகர்களை தற்போது வரை கிறங்கடித்து வருகிறார்.

சன்னிலியோனுக்கு இன்ஸ்டாகிராம் பக்கத்தில் மட்டும் கிட்டத்தட்ட நாற்பத்தி ஒன்பது மில்லியன் பாலோயர்கள் உள்ளனர். இந்தியாவையே கலக்கி வரும் அவருக்கு தமிழகத்தில் மட்டும் ரசிகர்கள் இல்லாமலா போய்விடுவார்கள் ..

திருப்பத்தூர் மாவட்டம் களரூர் கிராமத்தில் அமைந்துள்ள மாரியம்மன் கோவில் ஆலய கும்பாபிஷேக விழாவில் சன்னி லியோன் தியானம் செய்வதுபோல் பேனர் வைத்து அட்ராசிட்டி செய்திருக்கிறார்கள் அவர் இளைஞர்கள்.

திருப்பத்தூர் மாவட்டம் களரூர் கிராமத்தில் உள்ள மாரியம்மன் கோவில் கும்பாபிஷேக விழா நடைபெற்றது. மங்கல இசையுடன் தொடங்கி அன்னதானத்துடன் நிறைவுபெற்ற திருவிழாவில் சுமார் 3 ஆயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட திரளான பக்தர்கள் கலந்து கொண்டு அம்மன் அருள் பெற்றனர். ஆனால் விழாவிற்கு வந்தவர்களின் கவனத்தை ஈர்த்தது அவ்வூர் இளைஞர்கள் வைத்திருந்த பிளக்ஸ் பேனர்கள் தான்.

பொதுவாக தங்களுக்கு பிடித்த நடிகர்கள் அல்லது அரசியல் தலைவர்களின் புகைப்படங்களை வைத்து முக்கிய நிகழ்ச்சிகளுக்கு இளைஞர்கள் பிளக்ஸ் பேனர் வைப்பது வழக்கம். ஆனால் கிராமப்புற தங்களுக்கு மிகவும் பிடித்த நடிகையான சன்னி லியோன் தியானம் செய்வதுபோல் ப்ளக்ஸ் பேனர் அடித்து கோவில் அருகிலேயே வைத்திருந்தனர். தற்போது இந்த பிளக்ஸ் பேனர் சமூக வலைத்தளங்களில் வைரலாக பரவி வருகிறது

The flex banner put up by the youth of the area for Bollywood actress Sunilyon at a temple festival near Tirupattur has gone viral on social media.