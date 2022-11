அக்கா தங்கைகள் 7 பேர்..முத்தாளம்மன் திருவிழா..கல்லுப்பட்டியில் வலம் வந்த பிரம்மாண்ட சப்பரங்கள்

Spirtuality

மதுரை: திருமங்கலம் அருகே தே. கல்லுப்பட்டியில் ஏழு ஊர் கிராம மக்கள் இணைந்து ஜாதி மத பேதமின்றி அரசியல் கட்சி பாகுபாடின்றி ஒற்றுமையை பறைசாற்றும் வகையில் ஒரு திருவிழா நடத்தி முடித்திருக்கிறார்கள். ஏழு ஊர் முத்தாலம்மன் கோவில் திருவிழா ஆறு சப்பரங்கள் அட்டகாசமாக தே. கல்லுப்பட்டியில் பவனி வர அமர்களமாக நடந்து முடிந்துள்ளது.

சாமி வருது சாமி வருது வழிய விடுங்கடா என்று பாட்டு அமர்களப்பட... கிளம்பிட்டாளா.. அம்மன் கிளம்பிட்டாளா என்ற பாட்டு உற்சாகமாக காதில் ஒலிக்க.. ஏழு கிராம மக்களும் கல்லுப்பட்டியில் குவிய 40 அடி உயரத்தில் ஆறு சப்பரங்கள் வரிசை கட்ட அம்மாபட்டிக்கு சென்று முத்தாளம்மனை அழைத்து வந்ததை குலவை போட்டு பக்தர்கள் கொண்டாடினர்.

திருவிழாவிற்காக காப்புக்கட்டியிருந்த நூற்றுக்கணக்கான இளைஞர்கள் தங்களின் தலையில் சப்பாரத்தை தூக்கி வருவதை பார்க்கவே கண் கோடி வேண்டும். சப்பரத்தின் முன் உற்சாகமாக நடனமாடியபடி வந்த இளசுகளும், பாவாடை தாவணியிலும், சுடிதாரிலும் பட்டுப்புடவை சரசரக்க இளம் பெண்களும் சப்பரத்தை பார்க்க கூடிய கூட்டத்தால் தே. கல்லுப்பட்டியே நிறைந்திருந்தது.

7 Villages Muthalamman festival celebrated Madurai District Tirumangalam The. Kallupatti. The villagers of seven villages have come together and organized a festival to proclaim unity regardless of caste, religion or political party. Muthalamman temple festival of seven villages is celebrated with six Sapparam. In Kallupatti, Bhavani has come to an end.