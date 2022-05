சிதம்பர ரகசியம்...நடராஜர் ஆலயத்தின் பஞ்சசபைகள் - கனகசபைக்கு இத்தனை சிறப்புகளா?

Spirtuality

oi-Jeyalakshmi C

சிதம்பரம்: கனகசபை மீதேரி சிதம்பர ரகசியத்தை தரிசிக்க பக்தர்களுக்கு அனுமதி அளிக்கப்பட்டுள்ளது. சிதம்பரம் நடராஜர் ஆலயம் பல்வேறு சிறப்புகளைக் கொண்டது. சிதம்பரம் தலத்தில் சித்சபை, கனகசபை, நடனசபை, தேவசபை, ராஜசபை ஆகிய 5 சபைகள் உள்ளன. பஞ்சசபைகளின் சிறப்புகளையும் பொன்னம்பலமாக திகழும் கனகசபையின் முக்கியத்துவத்தையும் பார்க்கலாம்.

சிதம்பரம் கோவில் கட்டிட அமைப்பு அனைத்தும் தத்துவ அடிப்படையில் அமைந்தவையாகும். வாஸ்து, ஆகம விதிகள் பிறழாது நெறிப்பட அமைந்த கோவில் இது. குறிப்பாக, சித்சபையானது மரத்தால் நமது உடல் அமைப்பை அப்படியே ஒத்துள்ளது. சித்சபை மேல் 21600 பொன் ஓடுகள் பொருத்தி, 72000 ஆணிகள் அடிக்கப்பட்டுள்ளன.

ஒரு மனிதனின் நாடி நரம்புகளின் எண்ணிக்கை 72000 அவன் ஒரு நாளைக்கு விடும் சுவாச காற்றின் எண்ணிக்கை 21600. மேல் உள்ள 9 கலசங்கள், 9 சக்திகள், நவரத்தினங்கள், நவகிரகங்கள் ஆகியவற்றை குறிக்கும். 9 வெளிவாசல்கள் மனிதனின் 9 துவாரங்களை குறிக்கும். 224 பலகை அமைப்புகள் 224 உலகங்களை குறிக்கும். 64 சந்தன கை மரங்கள் ஆயகலைகள் 64ஐ குறிக்கும். சதாசிவ பீட 4 தங்க தூண்களும் 4 வேதங்களை குறிக்கும். அடுத்து சதாசிவ பீட 6 தங்க தூண்களும் 6 சாஸ்திரங்களை குறிக்கும். ருத்ரபீட 28 மரத்தூண்கள் 28 ஆகமங்களைக் குறிக்கும். ருத்ரபீட ரகசியம் பார்த்திடும் 96 ஜன்னல்கள் 96 தத்துவங்களை குறிக்கும்.

English summary

Chidambaram Natarajar Temple pancha sabha: (சிதம்பரம் நடராஜர் கோவில் பஞ்சசபை) Chidambaram Natarajar Temple has various specialties. There are 5 councils in Chidambaram level namely Chitsabai, Kanakasabai, Natanasabai, Devasabai and Rajasabai. You can see the special features of the Panchasabas and the importance of the Kanakasabai which is a golden power.