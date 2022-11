இதை கவனிக்காம இருந்துட்டோமே..சூரிய அஸ்தமனத்திற்குப் பின் இந்த செயல்களை மட்டும் செய்யாதீங்க!

Spirtuality

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: சூரிய அஸ்தமனத்திற்குப் பிறகு வீட்டில் விளக்கேற்றிய பின்னர் சில காரியங்களை செய்யக்கூடாது என்று நமது முன்னோர்கள் கூறியுள்ளனர். நாம் தெரியாமல் செய்யும் சில தவறுகள் நமக்கு பணப்பிரச்சினையை ஏற்படுத்தி விடும். பொருளாதார சிக்கலை ஏற்படுத்தக்கூடிய செயல்கள் என்னென்ன? சூரிய அஸ்தமனத்திற்குப் பிறகு என்னென்ன காரியங்கள் செய்யக்கூடாது என்றும் பார்க்கலாம்.

வீட்டில் விளக்கேற்றும் நேரம் மாலை நேரம். சூரியன் மறைந்த பின்னர் வீட்டில் வெளிச்சத்திற்காக லைட் போட்ட நேரத்தில் பூஜை அறையில் விளக்கேற்றுவார்கள். நம் வீட்டிற்கு வரும் மகாலட்சுமியை வரவேற்கும் விதமாக விளக்கேற்றி வைப்பார்கள்.

மகாலட்சுமி நம்முடைய வீட்டிற்கு வரும் போது நாம் தூய்மையாக இருக்க வேண்டும். விளக்கேற்றிய பிறகு தலைக்கு எண்ணெய் தேய்க்கக்கூடாது...தலை சீவக்கூடாது..குளிக்கக்கூடாது வீடு துடைக்கக் கூடாது என்று சில செயல்களை சொல்லி வைத்திருக்கின்றனர். இன்னும் என்னென்ன செயல்களை மறந்தும் செய்யக்கூடாது என்று தெரிந்து கொள்வோம்.

Our forefathers have said that after sunset some things should not be done after lighting the house. Some mistakes we do without knowing it can cause us money problems. What are the actions that can cause economic distress? Let's also see what not to do after sunset.