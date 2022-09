ஊர் கண்ணு..உறவு கண்ணு பட்டிருக்கா..இந்த பரிகாரம் பண்ணுங்க..எல்லா திருஷ்டியும் மாயமாகும்

Spirtuality

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: யார் கண்ணு பட்டுச்சோ..நல்லா இருந்த பிள்ளை இப்படி சோர்ந்து போய் இருக்கே என்று வீட்டில் இருந்த பெரியவர்கள் சொல்வார்கள். நன்றாக செய்து வந்த பிசினஸ் திடீரென டல் அடிக்கும். உடம்பில் ஏதோ புகுந்து கொண்டு இருப்பது போல பாரமாக இருக்கும். பகல் நேரத்தில் கூட அடிக்கடி கொட்டாவி வந்து தூக்கம் கண்ணை சொக்கும் இதற்கெல்லாம் காரணம் தெரியாமல் பலரும் குழம்பி போயிருப்பார்கள். மனதில் எதிர்மறை எண்ணங்கள் அடிக்கடி தோன்றும். இதற்கு எல்லாம் காரணம் கண் திருஷ்டிதான் என்று வீட்டில் உள்ள பெரியவர்கள் கண்டு பிடித்து விடுவார்கள். கண் திருஷ்டியை போக்க நம்முடைய முன்னோர்கள் செய்து வரும் பரிகாரங்களைப் பார்க்கலாம்.

கண் திருஷ்டியை போக்குவதில் மிளகாய்க்கு முக்கிய பங்கு உண்டு. ஏழு வர மிளகாய் வத்தல், கல் உப்பு போன்றவைகளை இடதுகையில் எடுத்து மூடிக்கொண்டு அதை திருஷ்டி பாதித்தவர்கள் மீது இடம் வலமாக மூன்று முறை சுற்றி துப்பச் சொல்வார்கள் அதை கொண்டு போய் நெருப்பில் போட்டு விடுவார்கள். கொஞ்சம் கூட மிளகாய் வாசம் வரலையே தும்மல் வரலையே எவ்வளவு திருஷ்டி இருக்கு பாருங்க என்று பெரியவர்கள் சொல்வார்கள்.

திருஷ்டி சுற்றிப்போட எப்போதுமே சாயங்காலம் எனப்படும் அந்தி மாலை நேரமும் சூரிய உதயத்திற்கு முந்தைய அதிகாலை நேரமும் சிறந்தது. திருஷ்டி சுற்றிப்போடுபவர்கள் நம்மை விட பெரியவர்களாக இருப்பார்கள்.

செவ்வாய் கிழமை அல்லது ஞாயிற்றுக்கிழமையில் மட்டுமே கிழக்கு திசை நோக்கி நின்றவாறு திருஷ்டி கழித்துக் கொள்ள வேண்டும்.

English summary

