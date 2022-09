மஹாளய அமாவாசை.. இந்த நாளில் மறக்காமல் தானம் கொடுங்கள்.. முன்னோர்கள் ஆசி நிச்சயம் கிடைக்கும்

Spirtuality

oi-Jeyalakshmi C

மதுரை: மகாளய அமாவாசை தினத்தில் கோவில்களுக்கு சென்று வழிபடுவதோடு பித்ரு தோஷம் நீங்க திதி தர்ப்பணம் கொடுங்கள். முக்கியமாக தானம் செய்யுங்கள். இதன் முன்னோர்களின் ஆசி கிடைப்பதோடு சுபகாரியத்தடைகளும் நீங்கி குடும்பத்தில் சுபிட்சம் உண்டாகும். இந்த ஆண்டு மகாளய அமாவாசை ஞாயிற்றுக்கிழமை செப்டம்பர் 25ஆம் தேதி கடைபிடிக்கப்படுகிறது. தர்ப்பணம் அளித்து வழிபட்டால் சூரியபகவானின் ஆசியும் நம்முடைய முன்னோர்கள் ஆசியும் நிச்சயம் கிடைக்கும்.

இந்த பூவுலகில் மனிதனாகப் பிறந்த ஒவ்வொரும் தான் உயிருடன் இருக்கும் போது ஆற்ற வேண்டிய கடமைகள் என்று சிலவற்றை முன்னோர்கள் வலியுறுத்திச் சென்றுள்ளார்கள். அதிலும் குறிப்பாக இந்துவாகப் பிறந்த ஒவ்வொரு குடிமகனுக்கும் தான் செய்யவேண்டிய கடமைகள் என்னென்ன என்று வேதங்களும், ஆகமங்களும், புராண, இதிகாசங்களும் குறிப்பிட்டு சொல்லியுள்ளன. அவை கடமை என்பதை விட கடன் என்று தான் ஆகமங்கள் மீண்டும் மீண்டும் வலியுறுத்துகின்றன.

இந்துவான ஒருவர் தான் ஆற்றவேண்டிய அல்லது தீர்க்க வேண்டிய கடன்களில் முக்கியமாக ரிஷி கடன், மூதாதையர் கடன், தேவ கடன் என மூன்று கடன்களை குறிப்பிட்டுள்ளனர். இம்மூன்றில் மற்ற இரண்டையும் விட மிகவும் முக்கியமானது மூதாதையர் கடன் எனப்படும் பித்ரு கடனாகும்.

English summary

Mahalaya Amavasai 2022: Importance of Pitru Tharpanam removes pitru dhosham Mahalaya amavasai this year Sunday 25th September Amavasya tithi. The day is considered to be extremely good to worship Lord Surya. Here are ways you could get the grace of Lord Surya and our ansestors.