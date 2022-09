மகாளய பட்சம் 2022: முன்னோர்களை மகிழ்விக்கும் மகாபரணி தர்ப்பணம்.. என்னென்ன நன்மைகள்

Spirtuality

oi-Jeyalakshmi C

மதுரை: மகாளய பட்ச காலத்தில் முன்னோர்களுக்கு தர்ப்பணம் கொடுப்பதன் மூலம் நம் தலைமுறைகள் செழிக்கும். பித்ரு தோஷம் நீங்கும். தடைகள் நீங்கி சுப காரியம் நடைபெறும். எனவேதான் முன்னோர்களுக்கு பிரதமை தொடங்கி புரட்டாசி அமாவாசை வரை 14 நாட்களும் தர்ப்பணம் செய்ய ஏற்ற நாட்களாக குறிப்பிட்டுள்ளனர். இதில் மஹாபரணி நாளான நாளைய தினம் தர்ப்பணம் செய்தால் என்னென்ன நன்மைகள் நடைபெறும் என்று பார்க்கலாம்.

மறைந்த நமது முன்னோர்கள் மொத்தமாக ஒருசேரக் கூடும் காலமே மகாளய பட்சம். பட்சம் என்றால், 15 நாட்கள் என்பது பொருள். அதாவது மறைந்த நமது முன்னோர்கள், 15 நாட்கள் நம்மோடு தங்கக்கூடிய காலங்களை மகாளய பட்சம் என்று கூறுகிறோம். புரட்டாசியில் வரும் அமாவாசையே மகாளய அமாவாசை.

மகாளய பட்சம் என்பது ஆவணி மாதம் பவுர்ணமிக்கு மறுநாள், பிரதமை திதியில் துவங்கி, புரட்டாசி மாதம் அமாவாசை வரை நீடிக்கும். மஹாளய பட்சம் ஆரம்பிக்கும் நாளன்று நம் முன்னோர்களை அவரவர்கள் விருப்பமான இடத்திற்கு சென்று வரும்படி எமதர்மராஜன் அனுமதிப்பாராம்.

English summary

Mahalaya paksha 2022: Maha barani Darpanam: Bharani Shraddha is an auspicious ritual during the Pitru Paksha at the time when the 'Bharani' Nakshatra exists during the Aparahna Kalam.