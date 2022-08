பணத்தை இப்படி பதுக்கி வைத்தால் மூட்டை மூட்டையாக சேரும்..ஆன்மீகம் கூறும் அற்புத பரிகாரங்கள்

Spirtuality

சென்னை: நம்முடைய வீட்டில் சிறந்த நிதி அமைச்சர் அம்மாதான். அப்பா கொடுக்கும் பணத்தை சிறுக சிறுக சேமித்து எதிர்பாராத நேரத்தில் பெரிய தொகையாக எடுத்து வீட்டின் முக்கிய தேவைகளுக்கு செலவு செய்வார். அம்மா பணத்தை சேமித்து வைக்கும் இடமே அலாதியானது. அஞ்சரைப்பெட்டிதான் அம்மாவிற்கு பேங்க். அரிசி பானையும், பருப்பு டப்பாவும் அம்மாவின் உண்டியலாக இருக்கும். இன்றைய கால கட்டத்தில் பணம் வீண் விரைய செலவு ஆகாமல் சேமிப்பு அதிகரிக்க என்ன செய்யலாம் என்று பார்க்கலாம். இந்த பரிகாரங்களை செய்தால் நாம் ஆசைப்படுவது போல பணம் மூட்டையாக சேரும் என்பது உறுதி.

பணம்தான் அனைத்திற்கும் பிரதானமாக இருக்கிறது. ஏழையாக பிறந்தாலும் பணக்காரனாக இருக்க வேண்டும் என்று பலரும் விரும்புவார்கள். எல்லோருக்கும் டாடா, பிர்லா, அம்பானி, அதானி போல கோடீஸ்வரர்கள் ஆக வேண்டும் என்று ஆசை இருக்கும் அதற்கேற்ப முயற்சியும் செய்வார்கள். ஒரு சிலரால் மட்டுமே நடுத்தர குடும்பத்தில் பிறந்தும் கோடீஸ்வரர் ஆக உயரும் யோகம் கை கூடி வரும்.

பணத்தின் மீது ஆசைப்பட வேண்டும். நாம் எந்த அளவிற்கு பணத்தின் மீது ஆசையும் மதிப்பும் வைக்கிறோமோ அந்த அளவிற்கு பணம் நம்மை விரும்பத்தொடங்கும். குபேரன் அருளும் அன்னை மகாலட்சுமியின் அருளும் கை கூடி வரும். சரி பணத்தை பத்திரமாக வைக்கவும்... வீட்டில் அதிகம் பணம் சேரவும் என்ன செய்யலாம் என்று பார்க்கலாம்.

Anjarapetti parikaram: (பணத்தை சேமிக்க அஞ்சறைப்பெட்டி பரிகாரம்) Mother is the best finance minister in our house. He would save the money given by father little by little and take large sums at unexpected times and spend it on the main needs of the house. A place where mom saves money is a mystery. Amma's bank is the Anjarapetti.