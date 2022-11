சம்பள பணத்தில் முதலில் நீங்கள் வாங்கும் இந்த ஒரு பொருள்.. உங்களை நிச்சயம் கோடீஸ்வரர் ஆக்கும்

Spirtuality

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: கையிலே வாங்கினேன் பையிலே போடலை காசு போன இடம் தெரியலை என்று பலரும் ஆதங்கப்படுவார்கள். அந்த அளவிற்கு செலவு வரிசை கட்டி நிற்கும். சம்பாதிக்கும் பணம் முழுவதுமே இப்படி செலவாகி விடுகிறதே.. சேர்த்து வைக்க முடியலையே.. நாமும் பணக்காரர் ஆவது எப்படி? என்று பலரும் யோசிப்பார்கள். அம்பானி..அதானி அளவிற்கு பணக்காரர் ஆக முடியாவிட்டாலும் ஊர் மெச்சும் அளவிற்கு பணக்காரர்களாக வாழ சில வழிமுறைகள் உள்ளன. அது என்ன வென்று பார்க்கலாம்.

சம்பாதிக்கும் சிறு தொகையாக இருந்தாலும் அது நமக்கு வருமானம்தான். சம்பள பணத்தை எல்லோருமே மாதம் பிறந்த உடன் 1ஆம் தேதியே வாங்கி விட மாட்டார்கள். 10ஆம் தேதி வரை பணம் அக்ககவுண்டில் வரவாகும். ஏடிஎம்மிற்கு சென்று பணத்தை எடுத்த உடன் முதலில் சிலர் எது எதற்கு பணத்தை செலவு செய்ய வேண்டும் என்று ஒதுக்குவார்கள்.

பலசரக்கு, பால், பூக்கள், மருத்துவ செலவு என எத்தனையோ செலவுகளுக்கு பணத்தை ஒதுக்கி வைப்பார்கள். அப்படி ஒதுக்கும் பணத்தில் இருந்து முதலில் ஒரு பொருளை மறக்காமல் வாங்கி விடுங்கள். அந்த பொருள் உங்கள் வாழ்க்கையின் பொருளாதார நிலையை உயர்த்தும். சம்பள பணம் வாங்கிய உடன் முதலில் என்ன செலவு செய்யலாம் என்ன செலவு செய்யக்கூடாது என்று பார்க்கலாம்.

English summary

After going to the ATM and withdrawing money, some people first allocate what they want to spend the money on. They keep money aside for many expenses like food, milk, flowers, medical expenses. Don't forget to buy one item first from the money allocated. That material will raise the economic status of your life.