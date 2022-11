சபரிமலை மண்டல பூஜை..மகர விளக்கு பூஜை..நவ.16ல் ஆரம்பம்..ஐயப்பனை தரிசிக்க ஆன்லைன் பதிவு அவசியம்

Spirtuality

oi-Jeyalakshmi C

திருவனந்தபுரம்: சபரிமலையில் மண்டல பூஜை, மகரவிளக்கு யாத்திரை நவம்பர் 16ம் தேதி மாலை தொடங்கும் என திருவிதாங்கோடு தேவசம்போர்டு அறிவித்துள்ளது. சபரிமலையில் தரிசனம் செய்ய ஆன்லைன் பதிவு கட்டாயம் என திருவிதாங்கோடு தேவசம்போர்டு தலைவர் அனந்தகோபன் அறிவித்துள்ளார்.

கேரள மாநிலத்தில் உள்ள சபரிமலை ஐயப்பன் கோவிலில் ஆண்டுதோறும் கார்த்திகை, மார்கழி மாதத்தில் மண்டல பூஜை, மகர விளக்கு பூஜை நடைபெறும்.

இந்த ஆண்டு நவம்பர் 17 முதல் டிசம்பர் 27ஆம் தேதி வரை சபரிமலை கோயிலில் மண்டல திருவிழா காலம் மண்டல பூஜை டிசம்பர் 27ல் நடைபெறும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. மண்டல பூஜை நிறைவடைந்தபின் டிசம்பர் 27ஆம் தேதி சபரிமலை கோயில் நடை மூடப்படும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

English summary

Sabarimala Mandal Pooja..Makara Lampu Pooja..Starting Nov 16.. Online registration required to visit Ayyappan The Travancore Devasom Board has announced that Mandala Pooja at Sabarimala and Makaravilakku Yatra will begin on the evening of November 16. Travancore Devasam Board Chairman Anantha Gopan has announced that online registration is mandatory for darshan at Sabarimala.