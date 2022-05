செவ்வாய்கிழமை மறந்தும் கூட இந்த காரியங்களை செய்துவிடாதீர்கள்..கஷ்டதை வீடு தேடி அழைத்து விடாதீர்கள்

Spirtuality

சென்னை: மங்களகரமான நாளான செவ்வாய்கிழமை நாளில் சில காரியங்களை மறந்தும் செய்யக்கூடாது. சில காரியங்களை செவ்வாய்கிழமை நாட்களில் செய்தால் செல்வ வளம் பெருகும் என்பது நம்பிக்கையாகும். செவ்வாய்கிழமையன்று என்ன செய்யலாம் என்ன செய்யக்கூடாது என்று பார்க்கலாம்.

நவ கிரகங்களில் ஒவ்வொரு கிரகத்திற்கும் ஒவ்வொரு கிழமையில் ஆதிக்கம் நிறைந்திருக்கும். அவ்வாறு செவ்வாய்க்கிழமையில் ஆதிக்கம் நிறைந்திருப்பது செவ்வாய் கிரகத்திற்கு தான். செவ்வாய் பகவான் செம்மை நிறம் உடையவர். இவர் மனிதனின் இரத்தத்திற்கு காரகமானவர், மனிதனுக்கு ஆற்றல், வலிமை, சக்தியை கொடுப்பவராகவும் செவ்வாய் பகவான் திகழ்கிறார். இவரது ஆசி இருந்தால் தைரியம் தன்னம்பிக்கை அதிகரிக்கும்.

செவ்வாய் பகவானின் அருள் மட்டும் கிடைத்து விட்டால் மனிதனுக்கு வீடு, மணை, கார் போன்றவை வாங்கும் யோகம் எளிதாக கிடைத்துவிடும். ஆகவே செவ்வாய் பகவானின் அருள் எப்பொழுதும் நமக்கு கிடைக்க வேண்டும். அவரின் கடைக்கண் பார்வை கிடைத்து விட்டால் போதும். நாம் நினைத்தது அனைத்தும் நிறைவேறும். வீடு,நிலம் வாங்கி செல்வத்திற்கு அதிபதியாக மாறலாம். ஆகவே செவ்வாய்க்கிழமை ஒரு சில பொருள்களை வாங்கிக் கொண்டு வந்தால் செவ்வாய் பகவானின் அருள் குறைந்து வறுமை ஏற்படும்.

