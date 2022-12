திருப்பதி ஏழுமலையானுக்கு கொட்டிக்கொடுக்கும் பக்தர்கள்..உண்டியல் வருமானம் ரூ.1600 கோடியாம்!

Spirtuality

oi-Jeyalakshmi C

திருமலை: திருப்பதி ஏழுமலையான் கோயிலில் உண்டியல் வருவாய் புதிய சாதனைகளை நோக்கி சென்று கொண்டிருக்கிறது. இந்த நிதி ஆண்டில் ரூ.1600 கோடி உண்டியல் வருவாய் கிடைக்கும் என தேவஸ்தான அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர். தேவஸ்தானத்தின் நிலையான வைப்புத்தொகை ரூ.15,938 கோடிகளையும், மற்றும் தங்கம் கையிருப்பு 10,258 கிலோவைத் தாண்டியுள்ளது.

ஏழுமலையானை தரிசனம் செய்து வந்தால் திருப்பம் ஏற்படும் என்ற நம்பிக்கையில் பல்லாயிக்கணக்கானோர் தினசரியும் திருப்பதி வந்து செல்கின்றனர். பல மணி நேரம் கால் கடுக்க காத்திருந்து சில நிமிட நேரம் தரிசனம் செய்தாலும் மன திருப்தியுடன் செல்கின்றனர் பக்தர்கள்.

ஏழுமலையானை தரிசிக்க வரும் பக்தர்கள் உண்டியலில் தங்களின் சக்திக்கு ஏற்ப காணிக்கை செலுத்துகின்றனர். அம்பானி போன்றவர்கள் தங்கம் வைரம் என உண்டியலில் செலுத்துகின்றனர். அதே நேரத்தில் ஏழை நடுத்தர மக்கள் தங்களால் இயன்ற பணத்தை காணிக்கை செலுத்து கின்றனர். தலைமுடியை காணிக்கையாக செலுத்துகின்றனர். காணிக்கையாக கிடைத்த தலைமுடியை ஏலம் விடுவதன் மூலம் பல கோடி திருப்பதி ஏழுமலையான் கோவிலுக்கு வருமானம் கிடைக்கிறது.

English summary

Tirupati Elumalayan Temple's coin revenue is heading towards new records. Devasthanam officials have said that they will get Rs 1600 crore bill revenue in this financial year. The Devasthanam has fixed deposits of over Rs 15,938 crore and gold reserves of over 10,258 kg.