திருவண்ணாமலை அருணாசலேஸ்வரர் கோவில் தீபத்திருவிழா நாளை கொடியேற்றம்..இன்று முருகன் தேர் வெள்ளோட்டம்

oi-Jeyalakshmi C

திருவண்ணாமலை: அண்ணாமலையார் கோவிலில் திருக்கார்த்திகை தீபத்திருவிழா நாளை கொடியேற்றத்துடன் தொடங்க உள்ளது. புதியதாக புனரமைக்கப்பட்ட சுப்பிரமணியர் தேர் வெள்ளோட்டம் இன்று நடைபெற்றது. ஏராளமான பக்தர்கள் திருத்தேரினை வடம் பிடித்து இழுத்து சாமி தரிசனம் செய்தனர்.

பஞ்சபூத ஸ்தலங்களில் அக்னி ஸ்தலமாகவும் நினைத்தாலே முக்தி தரும் ஸ்தலமாக விளங்கக்கூடிய திருவண்ணாமலை அண்ணாமலையார் திருக்கோவிலில் திருக்கார்த்திகை தீபத் திருவிழா நாளைய தினம் காலையில் கொடியேற்றத்துடன் விமர்சையாக தொடங்க உள்ளது.

விழாவை முன்னிட்டு காவல் தெய்வமான துர்க்கையம்மன் உற்சவம் நடைபெற்றது. கோயிலின் 3 ஆம் பிரகாரத்தில் அமைந்துள்ள காவல் தெய்வம் பிடாரி அம்மன் உற்சவம் விமர்சையாக நடைபெற்றது. அதனைத் தொடர்ந்து திருக்கோயிலில் ஊர்வலமாக வந்த பிடாரியம்மன், ராஜகோபுரம் அருகே 16 கால் மண்டபத்தில் சிம்ம வாகனத்தில் எழுந்தருளி பக்தர்களுக்கு காட்சியளித்தார். தொடர்ந்து சிம்ம வாகனத்தில் எழுந்தருளிய பிடாரி அம்மன் மாட வீதியில் வலம் வந்து பக்தர்களுக்கு காட்சியளித்தார். இதனை வழிநெடுக திரண்ட ஏராளமான பக்தர்கள் அம்மனை வழிபட்டு சென்றனர்.

English summary

Tirukarthikai Deepam Festival at Annamalaiyar temple is going to start tomorrow with flag hoisting. The newly reconstructed Subramanian chariot race was held today. A large number of devotees had a darshan of Sami by pulling the Ther Vellottam.