பணம் சரளமாக புழங்கணுமா.. இந்த ஒரு பொருளை பாக்கெட்டில் வைங்க.. பஞ்சமே இருக்காது!

சென்னை: வெட்டி வேரு வாசம்... என்ற பாடல் அந்த வேரின் வாசனை பறைசாற்றுகிறது. வாசனையான அந்த வேர் குளிர்ச்சி தரக்கூடியது. இந்த வேர் உங்களிடம் இருந்தால் பணத்திற்கு பஞ்சமே வராது! கையில் தாராளமாக பணம் புழங்கும் என்பது ஆன்மிக ரீதியான நம்பிக்கை.

வெட்டிவேரின் மருத்துவ பயன்கள் ஏராளமாக உள்ளன. ஆனால் ஆன்மிக ரீதியாகவும் வெட்டிவேர் நிறைய விஷயங்களை செய்யும்.

பணத்தை ஈர்ப்பதற்கு பல்வேறு பொருட்கள் இருந்தாலும் அதில் பச்சை கற்பூரத்திற்கு தனி மதிப்பு உண்டு. அந்த வகையில் வெட்டி வேர் நம்முடைய வீட்டில் இருந்தால் பணம் சரளமாகப் புழங்கும் என்கிற ரகசியமும் உண்டு.

vetiver roots benefits: (பண வரவை அதிகரிக்கும் வெட்டிவேர்) Vetiver is a plant. The root is used to make medicine. People take vetiver for nerve and circulation problems and for stomach pain. If you have this root you will never starve for money! It is a spiritual belief that money is generously in hand.