அம்மா உடம்புக்குள் அப்பா ஆவி போவதை பார்த்தேன்...அபிஷேக் சொன்ன பேய் கதை

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: சும்மாவே அபிஷேக் என்ன சொன்னாலும் கலாய்க்கும் ரசிகர்கள் இப்போ அவருடைய கதையை மீம்ஸ்களாக தெறிக்க விட்டு வருகின்றனர்.

கதை சொல்லச் சொன்னால் எவ்ளோ பீல் பண்ணி சொல்கிறார் பாருங்கள் என்று அவருடைய ரசிகர்கள் அவருக்கு ஆதரவு கொடியை தூக்கி இருக்கிறார்கள்.

தந்தை மரணத்தை கண்முன்னே பார்த்து அந்த வலியில் இருந்து மீளவில்லை என்று அபிஷேக் உருக்கமாக கதை கூறியிருக்கிறார்.

English summary

The story and task has been going on air for the past 10 days on Bigg Boss, in which Abhishek's entire talk about his father's death and the actions of his death have gone viral.