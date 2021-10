அபிஷேக்குக்கு அள்ளு கொடுத்த கமல்... கடைசியில் விட்ட பெருமூச்சு.. கலாய்க்கும் நெட்டிசன்கள்

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: அந்தா...இந்தா...என்று கமல் நேத்து அபிஷேக்குக்கு அள்ளு கொடுத்த மூவ்மெண்ட் தான் ரசிகர்களிடம் பரவலாக பேசப்பட்டு வருகிறது.

ஒவ்வொருத்தரும் சேவ் ஆக...ஆக அபிஷேக்குக்கு பிபி எகிறி கொண்டு இருக்கிறது. அது அவருடைய முகத்தில் அப்பட்டமாக தெரிகிறது என்று ரசிகர்கள் கூறி வருகின்றனர்.

நாடியா சாங்க் தான் இந்த வார எலிமினேஷன் என்னும் செய்தியை கேட்டதும் அனைவரின் கண்களும் அபிஷேக்கின் முகத்தில்தான் நிலைகொண்டிருந்ததாம்.

பிக்பாஸ் நிகழ்ச்சியிலிருந்து எலிமினேட்டான நாடியா சாங்?.. நெட்டிசன்கள் எதிர்பார்த்தது மிஸ்ஸிங்?

English summary

Netizens have been mathing Abhishek's photo on social media after seeing that he was disturbed by his name till the end of the first week of elimination in the fifth season of Bigg Boss, but finally he has come as a shock to his fans but abhishek sighed when he saved and is widely talked about among the fans.