அர்னாவ் பணத்திற்காக பல பெண்களோடு தொடர்பு..ஆதாரத்தை வெளியிட்ட மனைவியான நடிகை திவ்யா

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: சின்னத்திரை நடிகையான திவ்யா தனது கணவரை பற்றி பரபரப்பான ஆதாரங்களை வெளியிட்டு இருக்கிறார்.

பல பெண்களிடம் பணத்திற்காக அர்னாவ் பழகி இருப்பதாக குற்றச்சாட்டுகளை புதியதாக வைத்துள்ளார்.

வெளிநாட்டு பெண் ஒருவர் அர்னாவ் பற்றிய ரகசியங்களை தற்போது தான் கூறியதாக திவ்யா கூறியுள்ளார்.

குழப்பமான நேரத்திலும் செல்லம்மா சீரியல் நடிகர் அர்னாவ் வெளியிட்ட போஸ்ட்.. எதற்காக இப்படி எல்லாம்?

English summary

Small screen actress Divya has released sensational evidence about her husband. She has made fresh accusations that Arnaav is dating many women for money. Divya has said that a foreign woman told her secrets about Arnaav.