திருமணத்திற்கு பிறகு புகழ் தனது மனைவியைப் பற்றி வெளியிட்ட நெகிழ்ச்சியான செய்தி.. பிரபலங்கள் வாழ்த்து

oi-V Vasanthi

சென்னை: திருமணம் முடிந்து ஒரு சில நாட்களில் புகழ் தனது மனைவியைப் பற்றி நெகிழ்ச்சியான மகிழ்ச்சி செய்தியை கூறி இருக்கிறார்.

புகழ் தனது காதல் மனைவியின் மீது தனக்கு இருக்கும் காதலை இன்ஸ்டாகிராமில் தன்னுடைய கேப்ஷனாக வெளிகாட்டி இருக்கிறார்.

புகழ், குக் வித் கோமாளி நிகழ்ச்சியில் பிரபலம் அடைந்ததை விடவும் தற்போது அவருடைய திருமண போட்டோக்கள் சமூக வலைத்தளத்தில் அதிகமாக வைரல் ஆகி அவரை பிரபலமாக்கி இருக்கிறது.

வடிவேலு பாலாஜியின் புகைப்படத்தை தொட்டு வணங்கி ஆசி பெற்ற புகழ்.. உருக்கமான வேண்டுதல்கள்

English summary

actor Pugazh mentions his love wife penceya as "the one I loved when I was in trouble...my girl, now what love has won" and he is happy and happy!!!!