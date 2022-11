திடீரென ரோஜா சீரியல் அர்ஜுன் வெளியிட்ட உருக்கமான பதிவு! இந்த ஒரு நிலைமையை எதிர்பார்க்கலையே ரசிகர்கள்

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: சன் டிவியில் ஒளிபரப்பாகி வரும் ரோஜா சீரியலின் அர்ஜுன் கேரக்டரில் நடிக்கும் சிபு சூர்யன் ரசிகர்களுக்காக உருக்கமாக பதிவு ஒன்றை வெளியிட்டு இருக்கிறார்.

பல வருடங்களாக சன் டிவி அர்ஜுன் ஆக வாழ்ந்து வந்த சிபு சூர்யன் ரசிகர்கள் ஒரு சில மாதங்களாகவே எது நடந்து விடக்கூடாது என்று நினைத்துக் கொண்டிருந்தார்களோ அது நடந்து விட்டது என தன்னுடைய வருத்தத்தை வெளிப்படுத்தி இருக்கிறார்.

ரோஜா சீரியல் கதாநாயகி பிரியங்காவின் கண்ணீர் பதிவு "இது முடிவல்ல" உருக்கமான வார்த்தைகள்

English summary

Sibu Suryan, who is playing the character of Arjun in the Roja serial aired on Sun TV, has released a heartfelt video for his fans.Sibu Suryan, who has been living as Sun TV Arjun for many years, has expressed his sadness that what the fans were thinking should not happen for a few months has happened.