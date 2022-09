மகிழ்ச்சியில் பாண்டியன் ஸ்டோர் குடும்பம்... வெற்றியை ரசிகர்களோடு கொண்டாடிய மூர்த்தி

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: விஜய் டிவியில் ஒளிபரப்பாகி வரும் பாண்டியன் ஸ்டோர் சீரியல் தற்போது புதிய சாதனையை எட்டி உள்ளது.

பாண்டியன் ஸ்டோர் சீரியலின் தீவிரமான ரசிகர்கள் அந்த சீரியல் அணியினருக்கு வாழ்த்துக்களை கூறி வருகிறார்கள்.

பாண்டியன் ஸ்டோர் சீரியலில் வெற்றியை தன்னுடைய ரசிகர்களுக்கு அர்ப்பணித்து அந்த சீரியலில் மூர்த்தி கேரக்டரில் நடிக்கும் ஸ்டாலின் உருக்கமாக நன்றி கூறியுள்ளார்.

விஜய் டிவி சீரியலை பாராட்டி அனுஷ்கா செய்த செயல்.. உருக்கமாக மகிழ்ச்சியை வெளிக்காட்டிய சீரியல் நடிகை

English summary

Stalin, who is playing the character of Murthy in the Pandian Store serial, has dedicated his success to his fans in the Pandian Store serial. In the post published by Stalin, today Pandian Store has reached its thousandth episode. Heartfelt thanks to those who chose me to live as Sathyamurthy, the people of Vijay Television, the technicians, my fellow actors and actresses and you, the fans, who have been the entire reason for the success of this serial.