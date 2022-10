ரகசியமாய் மறைத்து வைத்த காதலை பிரபலப்படுத்திய விஜய் டிவி சீரியல் ஜோடி.. பிறந்தநாள் ஸ்பெஷலாம்

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: விஜய் டிவியில் ஒளிபரப்பாகி வந்து சிப்பிக்குள் முத்து சீரியலில் நடித்த நடிகர்கள் தங்களுடைய காதலை வெளிப்படையாக அறிவித்திருக்கின்றனர்.

இதுவரைக்கும் மறைத்து வைத்த காதலை தன்னுடைய பிறந்த நாளில் நடிகை சம்யுதா ரசிகர்களிடம் பகிர்ந்துள்ளார்.

விஜய் டிவியில் உருவான அடுத்த காதல் ஜோடிக்கு இப்போதே வாழ்த்துக்கள் குவிந்து வருகிறது.

English summary

The actors who acted in Sippikell Muthu serial aired on Vijay TV have openly declared their love.Actress Samyutha shared her secret love with her fans on her birthday. Wishes are pouring in for Vijay TV's next romantic couple.