அந்த நேரத்தில் கதறி அழுதுட்டேன்.. "அண்ணனின் இறப்பு“ இனி அந்த கதையில் நடிக்க மாட்டேன்- ஐஸ்வர்யா ராஜேஷ்

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: நடிகை ஐஸ்வர்யா ராஜேஷ் தான் அதிகமாக கதாநாயகனுக்கு தங்கை கேரக்டரில் நடிப்பதற்கு ஆசைப்பட மாட்டேன் என்றும் அதற்கான காரணம் பற்றி கூறியிருக்கிறார்.

ஐஸ்வர்யா ராஜேஷ் தன்னுடைய அண்ணன் மீது அதிகமாக பாசத்தில் இருந்த நிலையில் நம்ம வீட்டு பிள்ளை எனும் திரைப்படத்தில் நடிக்கும் போது கதறி அழுது இருக்கிறார்.

ஐஸ்வர்யா ராஜேஷின் இரண்டு அண்ணன்கள் எதிர்பாராத விதமாக திடீரென இறந்து விட்டதால் அண்ணன் செண்டிமெண்ட் உள்ள திரைப்படத்தில் தான் தன்னால் நடிக்க முடியவில்லை என கூறியிருக்கிறார்.

கெஞ்சி கேட்ட சீரியல் நடிகை துனிஷா சர்மா.. கழுத்தை நெரித்த தாய் வனிதா.. காதலனின் தாய் பரபரப்பு பேட்டி

English summary

Actress Aishwarya Rajesh has also said that she would not be tempted to play the younger sister of the protagonist.Aishwarya Rajesh was in love with her brother and cried while acting in the movie Namma Veettu Pillai.Aishwarya Rajesh has said that she could not act in a film with brotherly sentiments due to the sudden death of two of her brothers.