மகாலட்சுமி வெளியிட்ட பதிவு.. உண்மையை இப்படி உளறிட்டீங்களே.!! கலாய்க்கும் ரசிகர்கள்

oi-V Vasanthi

சென்னை: சின்னத்திரை நடிகையான மகாலட்சுமி தன்னுடைய கணவருக்காக வெளியிட்ட பதிவு ரசிகர்களை கலாய்க்க வைத்துள்ளது.

சமூக வலைத்தளத்தில் இப்படியா செய்வீங்க.!!?? என்று 90ஸ் கிட்ஸ்கள் வருத்தத்தை தெரிவித்து வருகிறார்கள்.

காதல் கணவரோடு இருக்கும் புகைப்படத்தை பகிர்ந்த மகாலட்சுமி அதற்கு கொடுத்த கேப்ஷன் தான் ரசிகர்களை யோசிக்க வைத்துள்ளதாம்.

சந்தோஷமா இருங்க... கோவிலுக்கு சென்ற இடத்தில் மகாலட்சுமி வெளியிட்ட சிறப்பான பதிவு

Mahalakshmi posted the photo and captioned it, "I'm wearing the smile you gave me." Many netizens are going crazy after seeing this.