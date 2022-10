மகாலட்சுமி ஏன் இப்படி பண்ணுனாங்க? இணையத்தில் வெளியான நெருக்கமான புகைப்படம்.. ரசிகர்களின் அறிவுரை

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: சமீபத்தில் திருமணம் முடிந்த மகாலட்சுமி தன்னுடைய கணவருடன் நெருக்கமாக இருக்கும் புகைப்படம் சமூக வலைதளத்தில் வெளியாகி உள்ளது.

மகாலட்சுமி கணவரான ரவீந்தர் தான் இந்த புகைப்படத்தை வெளியிட்டுள்ளார்.

ஏற்கனவே சமூக வலைதளத்தில் இவர்களைப் பற்றி தான் பலரும் புலம்பிக் கொண்டிருக்கும்போது இப்படி பண்ணலாமா என ரசிகர்கள் அறிவுரை கூறி வருகிறார்கள்.

வீரபாண்டி ராஜா நினைவிடத்தில் பாமக எம்.எல்.ஏ.அருள்! நன்றி மறவாத நல் உள்ளம்! நெகிழ்ந்த குடும்பத்தினர்

English summary

Mahalakshmi's picture showing her closeness to her husband has surfaced on social media.Mahalakshmi's husband Ravinder posted this photo. Fans have been giving advice on whether to do this when many people are already lamenting about them on social media.