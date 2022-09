தல வழியில் ரம்யா பாண்டியன்.. இந்த ஷூட்டை தாங்குவார்களா?? ரசிகர்கள்

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை:ரம்யா பாண்டியனின் புது அவதாரத்தை பார்த்து ரசிகர்கள் மெர்சல் ஆகியுள்ளனர். திடீரென்று துப்பாக்கியும் கையுமாக ரம்யா பாண்டியன் இன்ஸ்டா போஸ்டை பார்த்தவர்கள் ஏதேனும் ஆக்சன் படத்துக்கு கமிட் ஆகி இருப்பாரோ!? என்று யோசித்து வருகின்றனர்.

நடிகர் அஜித்குமாரை போல் இவரும் தற்பொழுது துப்பாக்கி சுடுவதை தன்னுடைய புது ஃபேஷன் என கூறியுள்ளார்.எனவே இனிமேல் துப்பாக்கி சூடுதல் போட்டி நடக்கும் மைதானங்களில் ரம்யா பாண்டியனை அடிக்கடி காணலாம்.

Ramya Pandyan has visited Royal Sports Club shooting club in Pudukottai. He has uploaded the photos and videos of the suit on his Instagram page. He mentioned in his story that he became very interested in shooting once he took training and this will continue even after he moved to Chennai.