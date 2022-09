தல ஓணம் கொண்டாடிய ஷபானா ரசிகர்களிடம் கூறிய மகிழ்ச்சியான செய்தி...குவியும் வாழ்த்துக்கள்

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: செம்பருத்தி சீரியலில் மூலமாக பிரபலமான ஷபானா தற்போது மகிழ்ச்சியான செய்தியை கூறி இருக்கிறார்.

புதியதாக திருமண முடிந்திருக்கும் ஷபானா தல ஓணம் பண்டிகையை கொண்டாடி முடித்த கையோடு ரசிகர்களுக்கு வீடியோ ஒன்றை வெளியிட்டுள்ளார்.

ஷபானாவின் புது முயற்சிக்கு ரசிகர்கள் மட்டுமல்லாமல் திரை பிரபலங்களும் வாழ்த்துக்களை கூறி வருகின்றனர்.

சன் டிவியில் அறிமுகமாக போகும் புது சீரியல்.. மெயின் கேரக்டரில் இத்தனை பேரா.. !!??

English summary

Shabana has given a happy message to her fans through a video. He says that on this newly started YouTube page, he is constantly uploading videos by answering the questions of his fans, and in the same way, he is telling his fans about the daily events that happen in his life. Many fans who have seen this are asking about the update of the new serial.