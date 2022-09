சன் டிவியில் அறிமுகமாக போகும் புது சீரியல்.. மெயின் கேரக்டரில் இத்தனை பேரா.. !!??

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: சன் டிவியில் புதியதாக ஒளிபரப்பாக இருக்கும் சீரியல் தற்போது ரசிகர்களின் மத்தியில் வரவேற்பை பெற்றுள்ளது.

சன் டிவியின் புது சீரியலில் தினேஷ்குமார், அக்னி, ராதிகா ப்ரீத்தி, நிவிஷா போன்றோர் முக்கிய கதாபாத்திரத்தில் நடிக்க இருப்பதாக செய்திகள் வெளியாகி உள்ளது.

செம்பருத்தி சீரியல் முடிவடைந்ததும் அக்னி தற்போது சன் டிவியில் புது சீரியலில் கமிட் ஆகி இருக்கிறார் என்று அவருடைய ரசிகர்கள் அவருக்கு வாழ்த்துக்களை கூறி வருகின்றனர்.

English summary

The details of the actors who will be acting in the new serial that will be released on Sun TV are now out. Many fans who have seen this are eagerly waiting for this serial.