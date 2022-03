மகன் வயிற்றில் இருந்த போது.. நிறைமாதத்தில் ஆல்யா- சஞ்சீவ் செய்த வேலையை பாருங்க.. நீங்காத நினைவுகள்!

Television

சென்னை: ஆல்யா மானசா- சஞ்சீவ் தம்பதிக்கு இரண்டாவது ஆண் குழந்தை பிறந்த நிலையில் கடைசி கர்ப்ப காலத்தை அச்சாக எடுத்து வைத்து அதன் நினைவுகளை இன்ஸ்டாகிராம் பக்கத்தில் பகிர்ந்துள்ளார்கள்.

இதுகுறித்து ஆல்யா மானசா மற்றும் சஞ்சீவ் கார்த்திக் வெளியிட்ட வீடியோவில் கூறுகையில், தாரிக்கா பிரஸ்ட் மில்க் ஜூவல்லரி பற்றி நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்கள். இவர்கள் பிரஸ்ட் மில்க் ஜூவல்லரி செய்வதில் மிகவும் பேமஸ்.

என்னுடைய பாப்பாவுக்கு என்னுடைய பிரஸ்ட் மில்லிக்கில் கோல்டு ஜூவல்லரி செய்து போட்டார்கள். நிறைய அச்சுகளை செய்வதிலும் இவர்கள் பேமஸ். தற்போது இவர்கள் பெல்லி கேஸ்டிங்கையும் செய்கிறார்கள் (கர்ப்ப காலத்தில் கடைசி வாரத்தில் வயிற்றை அச்சில் வார்த்து அதை பரிசாக வழங்குவது. அந்த கர்ப்பத்தின் நினைவுகள் குழந்தை பிறந்த பிறகும் இருக்கும்).

Alya Manasa and Sanjeev Karthick releases a video about that they are Elated with happiness that we were able to cast my belly bump during the last weeks of pregnancy.