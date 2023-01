பிக் பாஸுக்குள் நடப்பது இதுதான்! பணப்பெட்டியை எடுக்க உண்மையான காரணம்.. வெளிப்படையாக பேசிய அமுதவாணன்

பிக் பாஸ் தமிழ் சீசன் 6 நிகழ்ச்சியில் தான் பணப்பெட்டி எடுப்பதற்கு என்ன காரணம் என்பதை பற்றி அமுதவாணன் லைவில் ரசிகர்களிடம் கூறியிருக்கிறார்.

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: பிக் பாஸ் தமிழ் சீசன் 6 நிகழ்ச்சிக்கு பிறகு அமுதவாணன் முதல் முறையாக வீடியோ வெளியிட்டு இருக்கிறார்.

பிக் பாஸ் நிகழ்ச்சி ஸ்கிரிப்டடா என ரசிகர்கள் கேட்டு வரும் கேள்விக்கு அமுதவாணன் பதில் கூறியிருக்கிறார்.

பிக் பாஸ் நிகழ்ச்சிக்குள் தான் எதற்காக பணப்பெட்டியை எடுத்தேன் என்று அமுதவாணன் தன்னுடைய கருத்தை ரசிகர்களிடம் பகிர்ந்து இருக்கிறார்.

பிக் பாஸ் வின்னரான அசீம்... மேடையிலே அவமானங்கள்.. எல்லாம் வேஸ்ட்டா போச்சா? கலாய்க்கும் நெட்டிசன்கள்

English summary

After Bigg Boss Tamil Season 6, Amudavanan has released a video for the first time.Amudhavanan has answered the question that fans have been asking if Bigg Boss show is scripted.Amudavanan has shared his opinion with the fans that why he took the money box inside the Bigg Boss show.