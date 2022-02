பாவனியை பற்றி அனிதா பேசிய வார்த்தைகள்.. இப்படி பேசலாமா?? ரசிகர்களின் கருத்துக்கள்

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: பிக்பாஸ் அல்டிமேட் நிகழ்ச்சியில் பாவனி மற்றும் அமீர் பற்றி அனிதா பேசியது சமூக வலைத்தளத்தில் பரபரப்பை ஏற்படுத்தி இருக்கிறது.

இரவு நேரத்தில் பாவனியைப் பற்றி அனிதா பேசியதை பார்த்ததும் பாவனியின் ரசிகர்கள் அனிதாவுக்கு எதிராக கருத்துக்களை பரப்பி வருகிறார்கள்.

English summary

Anitha's talk about Bhavani and Amir on the Bigg Boss Ultimate show has caused a stir on the social networking site.After seeing Anita talking about Bhavani at night, Bhavani's fans are spreading rumors against Anitha.