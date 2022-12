ராதிகா, கோபியை வெளுத்து வாங்கிய தாத்தா.. பாக்கியாவுக்கு எதிராக ஈஸ்வரியின் வில்லத்தனமான முடிவு

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: பாக்கியலட்சுமி சீரியலில் பாக்கியாவின் கேண்டின் ஆர்டரை ராதிகா கேன்சல் செய்ததால் எதிர்பாராத நஷ்டத்திற்க்கு ஈஸ்வரி அதிகமாக பாக்யாவை திட்டிக் கொண்டிருக்கிறார்.

எழில் அமிர்தாவின் மொத்த விஷயத்தையும் ஈஸ்வரி இடம் செழியன் போட்டுக் கொடுக்க ஈஸ்வரி எதிர்பாராத முடிவை எடுத்திருக்கிறார்.

பாக்கியாவுக்கு எதிராக கோபி மற்றும் ராதிகா செய்த சூழ்ச்சிகளை தெரிந்து கொண்ட தாத்தா இருவரையும் முகத்துக்கு நேராகவே திட்டி தீர்க்கிறார்.

English summary

Ishwari scolds Baakkiya more for the unexpected loss due to Radhika canceling Baakkiya's can order in Baakkiyalakshmi serial.Ishwari has taken an unexpected decision to entrust the entire matter of Eshil Amrita to Ishwari.Grandpa finds out about Gopi and Radhika's scheming against Baakkiya and scolds both of them to their faces.