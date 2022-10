கோபிக்கு வந்த புது சோதனை... ஹனிமூன் போன இடத்தில் இப்படி ஒரு கலவரமா? பாக்கியலட்சுமி சீரியல் அப்டேட்

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: விஜய் டிவியில் ஒளிபரப்பாகி வரும் பாக்கியலட்சுமி சீரியல் மற்றும் பாண்டியன் ஸ்டோர் சீரியலில் மகா சங்கமம் நடைபெற்று இருக்கிறது.

கொடைக்கானலில் இந்த இரண்டு சீரியல்களின் கதைக்களமும் இருந்து வருகிறது.

ஹனிமூனுக்கு கோபி ராதிகாவுடன் சென்ற இடத்தில் புதுவிதமான வேதனைகள் கிடைத்திருக்கிறது.

பாக்கியலட்சுமி சீரியலில் ரசிகர்கள் எதிர்பார்த்தது நடந்துவிட்டது..இப்பவாது இந்த முடிவை எடுத்தார்களே

English summary

Maha Sangam is taking place in bakkiya Lakshmi Serial and Pandian Store Serial which are being aired on Vijay TV. The plot of these two serials is in Kodaikanal. Gopi and Radhika have got a new kind of agony where they go on honeymoon.