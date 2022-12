பிறந்த நாளில் யாரும் யோசிக்காததை செய்த பாலாஜி முருகதாஸ்.. ரசிகர்களிடம் வைத்த வித்தியாசமான வேண்டுகோள்

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: நடிகர் பாலாஜி முருகதாஸ் தன்னுடைய பிறந்தநாளில் யாரும் எதிர்பார்க்காத விதமாக முதியோர் இல்லத்தில் முதியோர்களுக்கு சாப்பாடு கொடுத்து புது முயற்சியை தொடங்கி இருக்கிறார்.

பிக் பாஸ் நிகழ்ச்சியின் மூலமாக அதிக அளவில் ரசிகர்களை தன் வசப்படுத்திய பாலாஜி முருகதாஸ் தற்போது நிஜ வாழ்க்கையிலும் ரசிகர்கள் மற்றும் நடிகராக எடுத்திருக்கும் முயற்சிக்கு வாழ்த்துக்கள் குவிந்து வருகிறது.

English summary

Actor Balaji Murugadoss has started a new venture on his birthday by giving food to the elderly in an old age home.Balaji Murugadoss, who won a large number of fans through the show Bigg Boss, is now congratulating his efforts as an actor and fans in real life.