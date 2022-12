"அந்த சீரியலிலும் அந்த பிரச்சனை ” விஜே சித்ரா கடைசியாக கூறியதை பற்றி மனம் திறந்த சரண்யா துரோடி

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: விஜய் டிவியில் ஒளிபரப்பாகி வரும் பாண்டியன் ஸ்டோர் சீரியலில் முல்லை கேரக்டரில் நடித்த விஜே சித்ரா மறைவுக்கு முன்பு தன்னிடம் பேசியதை பற்றி சின்னத்திரை நடிகையான சரண்யா துரோடி முதல் முறையாக மனம் விட்டு பேசியிருக்கிறார்.

விஜே சித்ரா மரணம் அடைந்து சமீபத்தில் அவருடைய இரண்டாவது நினைவு நாள் வந்துள்ளது. இந்த நிலையில் அவர் இறப்பதற்கு சில மணி நேரங்களுக்கு முன்பு தன் தான் கடைசியாக நடித்து வந்த பாண்டியன் ஸ்டோர் சீரியலை பற்றி பேசியதை அவருடைய தோழியாக சரண்யா உருக்கமாக இருக்கிறார்.

English summary

Small screen actress Saranya Durodi has spoken for the first time about what VJ Chitra, who played the role of Mullai in the Pandian Store serial aired on Vijay TV, spoke to her before his death.VJ Chitra passed away recently and his second death anniversary has come. In this situation, his friend Saran