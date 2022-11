ஹேமா கொடுத்த குளூவால் கண்ணம்மா செய்த சிறப்பான செயல்.. வெண்பாவுக்கு ஆப்பு.. சூப்பரான முடிவு!

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: பாரதி கண்ணம்மா சீரியலில் ஹேமாவை தேடிக் கொண்டிருந்த குடும்பத்திற்கு ஹேமா லைவ் லொகேஷன் அனுப்பி குடும்பத்தினரை வரவழைத்து விட்டார்.

கண்ணம்மாவை பார்த்த ரவுடிகள் திக்கி திணறி போயிருக்கின்றனர். ஹேமாவின் அருகில் கண்ணம்மா வந்ததும் அவருக்கே தெரியாத ஸ்பரிசம் ஏற்பட்டிருக்கிறது.

ஹேமாவை தேடி அலையும் கண்ணம்மா.. அதிர்ச்சி கொடுத்த பாரதி... கடைசியில் இப்படி ஒரு முடிவா!?

English summary

Hema sent a live location to the family who was looking for Hema in Bharathi Kannamma serial and invited the family.Seeing Kannamma, the raiders were overwhelmed. When Kannamma comes near Hema, she has a gift that she did not know.