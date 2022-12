பாரதி கண்ணம்மா சீரியலில் அடுத்த சாதனை.. யாரும் எதிர்பார்க்காத பதிலோடு கொண்டாட்டம்..ரசிகர்கள் வருத்தம்

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: விஜய் டிவியில் ஒளிபரப்பாகி வரும் பாரதி கண்ணம்மா சீரியல் இன்றோடு ஆயிரம் எபிசோடுகளை தொட்டிருக்கிறது.

ஆயிரம் எபிசோடுகள் நிறைவடைந்த நேரத்தில் ரசிகர்களின் கேள்விகளுக்கு அந்த சீரியலின் கதாநாயகன் எதிர்பார்க்காத பதிலை கூறியிருக்கிறார்.

ரசிகர்கள் எப்போது இந்த சீரியல் முடிவடையும் என எதிர்பார்த்த நிலையில் எங்களுக்கு முடிவே இல்லை என இவர்கள் நிரூபித்திருக்கின்றனர்.

பாரதியிடம் கெஞ்சும் கண்ணம்மா... ஊர்காரர்களின் எதிர்பாராத முடிவு.. கடைசியில் எதிர்பாராத சீரியல் முடிவு

English summary

Bharthi Kannamma serial which is being aired on Vijay TV has crossed one thousand episodes today.At the time of completion of one thousand episodes, the protagonist of the serial has given an unexpected answer to the questions of the fans.They have proved that we have no end when the fans are waiting for this serial to end.