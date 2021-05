கண்ணடித்து.. உதடு கடித்து.. ஈஈஈன்னு ஒரு சிரிப்பு.. அசத்துறாரே ஜூலி!

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: கண்ணடித்து புருவத்தை தூக்கி ரசிகர்களுக்காக தான் நான் இப்படி பண்ணுகிறேன் என வித்தியாசமான வீடியோவை வெளியிட்டுள்ளார் ஜூலி .

இதைப் பிடிக்காதவங்க அப்படியே ஓடிப் போய்ருங்க.. பிடிச்சவங்க ரசிச்சுக்கோங்க என்றும் தில்லாக மெசேஜ் வெளியிட்டுள்ளார் ஜூலி.

ஜூலியின் இந்த தைரியமான போஸ்ட்டைப் பார்த்து இது வேற லெவல் தான் என இவருக்காக வாழ்த்துக்களை கூறிக் கொண்டிருக்கிறார்கள் ரசிகர்கள்.

இன்னா மயிலு.. வாயில வச்சுக் கடிச்சு.. காயத்ரியின் தாறுமாறு டான்ஸ்!

English summary

Bigg Boss Julie clarifies in a video that she is there for her fans, not for the haters.