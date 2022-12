"என் வாழ்க்கை எந்தன் கையில்” பிரியங்கா எடுத்த புதிய அவதாரம்.. திடீர் முடிவு காரணம் அதுதானா?

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: விஜய் டிவி தொகுப்பாளராக இருக்கும் பிரியங்கா தற்போது வெளியிட்ட வீடியோவை பார்த்து ரசிகர்கள் இன்ப அதிர்ச்சி அடைந்திருக்கின்றனர்.

தொகுப்பாளராகவே பரிச்சயமான பிரியங்கா தற்போது தனக்குள் இருக்கும் இன்னொரு திறமையை ரசிகர்களோடு பகிர்ந்து இருக்கிறார். இவருடைய இந்த புது முயற்சிக்கு வாழ்த்துக்கள் குவிந்து வருகிறது.

Fans are pleasantly surprised to see the video released by Priyanka, who is a Vijay TV host.Priyanka, who is known as an anchor, is now sharing another talent of hers with her fans. Congratulations are pouring in for his new venture.