ஆயிஷாவின் ரகசியங்களை வெளிப்படுத்திய விஷ்ணு.. கமல் முன்னிலையில் அப்படி பேசுவதற்கு இதுதான் காரணமாம்!!

oi-V Vasanthi

சென்னை: பிக் பாஸ் சீசன் சிக்ஸ் தமிழ் நிகழ்ச்சியில் போட்டியாளராக இருக்கும் ஆயிஷாவை பற்றி அவருடைய முன்னாள் காதலன் கூறிய தகவல்களுக்கு சின்னத்திரை நடிகர் ஆன விஷ்ணு பதில் கூறியிருக்கிறார்.

நடிகர் விஷ்ணுவுக்கு ஆயிஷாவுக்கும் காதல் அதனால் தான் என்னை பிரிந்து விட்டார் என்று ஆயிஷாவின் முன்னாள் காதலர் கூறிய குற்றச்சாட்டுக்கு விஷ்ணு அளித்த பதில் பலருக்கும் வியப்பை கொடுத்திருக்கிறது.

English summary

Small screen actor Vishnu has responded to the information that his ex-boyfriend said about Ayesha, who is a contestant in Bigg Boss season six Tamil show. Vishnu's response to the allegation of Ayesha's ex-boyfriend that he broke up with actor Vishnu and Ayesha's love has surprised many.